سواريس: استشرت أحد أساطير البرتغال قبل تدريب الأهلي

قال البرتغالي ريكاردو سواريس المدرب الجديد للنادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه سعيد بالتواجد ‏في مصر وقيادة فريق كبير بحجم الأهلي.‏



وتعاقد الأهلي يوم الخميس مع سواريس لمدة عامين خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي أنهى علاقته معه بالتراضي.



وأضاف سواريس في مؤتمر صحافي بمقر الأهلي: أعلم جيدا حجم مسؤولية تدريب فريق بحجم ‏الأهلي. وأشكر قبل أي شيء مجلس الإدارة على ثقته في وجودي مع الجهاز الفني المعاون. ‏سنظل ندعم الأهلي بطموح كبير وسنبذل كل جهد من أجل النادي.‏



وأكد سواريس على بداية حقبة جديدة مع الفريق وأنه بالتكاتف بين الجميع سيتم تحقيق المزيد من البطولات ‏للنادي الذي توج من قبل بالعديد من الألقاب الكبرى.



وقال المدرب أيضا بعد تقديم جهازه الفني المعاون: لاعبي ‏الفريق سيفعلون كل شيء من أجل الفوز وسيلعبون بالروح والحماس والكفاءة الفنية مع وجود ‏شخصية مميزة للنادي.‏



وقال حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي إن التعاقد مع سواريس تم بناءً على معايير خاصة تناسب النادي وحجم مشاركاته وبطولاته، مؤكدا أنه يملك طموحا كبيرا لتحقيق النجاح مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.



وتابع غالي: تمت دراسة عدد كبير من السير الذاتية لمدربين من مختلف المدارس الكروية. وتم الاستقرار على قائمة مختصرة من أربعة مدربين ممن انطبقت عليهم المعايير الموضوعة وكان من بينهم سواريس. الذي تواصل النادي معه بعد ذلك وأبرمت الصفقة.



وأشار سواريس: الأهلي معروف على مستوى العالم وقبل وصولي إلى القاهرة حرصت على الاستفسار عن النادي وثقافة الجماهير وغيرها من الأمور. وقد تواصلت مع أحد الأساطير البرتغالية التي عملت في النادي وهو مانويل جوزيه الذي أخبرني الكثير عن النادي وبطولاته.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، ويتأخر بسبع نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 23 مباراة. ويأتي بيراميدز في المركز الثاني وله 49 نقطة.

مادة اعلانية