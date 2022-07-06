اتفاقية تعاون بين الرابطتين المصرية والإماراتية لكرة القدم

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة اتفاقية وبروتوكول تعاون مع نظيرتها الاماراتية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأربعاء في احد الفنادق الكبري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "العلاقات الكبيرة بين مصر والإمارات على مر التاريخ دائماً عالقة في الأذهان ودائماً هما روح واحدة. نرحب بكل الحاضرين على توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين رابطتي الأندية المحترفة المصرية والإماراتية".

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وأضاف: سيكون هناك تنظيم على أعلى مستوى خلال الفعاليات المقبلة بين المؤسستين، نعقد بروتوكولا لمدة أربع سنوات تخص أندية الدوري الممتاز والإقامة ستكون بين مصر والإمارات ، عام بالقاهرة وعام بالإمارات".

من جانبه كشف عبدالله ناصر رئيس رابطة الأندية الإماراتية المحترفة: سيكون هناك تبادل مشترك بين الدوري الإماراتي والمصري في جميع الفعاليات المقبلة والتعاون سيظل دائما بيننا متواجدا. هذه الإتفاقية ستفيد الجميع لنا في الإمارات وأيضاً في مصر".

وأوضح ناصر "دائما الروح بين مصر والإمارات ممتدة لأبعد الحدود ولدينا تاريخ كبير مع بعضنا البعض. رابطة المحترفين الإماراتية عمرها 15 عاما. كانت هناك مواجهات كبيرة ومشاكل عديدة، لكن تم تخطيها بشكل كبير والأهم من ذلك هي احترافية العمل".

وشدد ناصر" لم نتطلع فقط لإقامة مباريات بين مصر والإمارات، أتمنى أن يكون هناك تنسيق في كل شيء، ولابد من الاستفادة بشكل كبير ونبحث عن التطوير فيما أبعد من ذلك".