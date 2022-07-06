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الأهلي يواصل تعثراته بالتعادل مع الجونة

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الأهلي يواصل تعثراته بالتعادل مع الجونة

القاهرة - رويترز

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واصل الأهلي إهدار النقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع مضيفه الجونة يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة.

وحقق الأهلي فوزا واحدا في آخر أربع مباريات بالدوري وثلاثة انتصارات في آخر عشر مباريات بالمسابقة.

وبعد التعادل، في ثاني مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريش، يبقى الأهلي في المركز الثالث ولديه 45 نقطة من 21 مباراة بفارق ست نقاط عن غريمه الزمالك المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خسر 3-2 من سموحة في اللقاء السابق بالدوري.

وكانت المباراة قليلة الفرص لكن كان يمكن للأهلي انتزاع الفوز في نهاية كل شوط وسدد صلاح محسن ضربة رأس ارتدت من العارضة قبل نهاية الشوط الأول، وبنفس الطريقة سدد البديل حسام حسن قبل نهاية اللقاء لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وخاض الجونة على الأرجح مباراته الأخيرة تحت قيادة المدرب تامر مصطفى في انتظار تعيين طلعت يوسف، ويتقدم بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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