الاتحاد المصري يرشح الأهلي والزمالك للمشاركة في "الأبطال"

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره الإفريقي "كاف" يوم الأربعاء قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية لموسم 2022 - 2023.
وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأربعاء إن القائمة التي أرسلها الاتحاد المصري لكرة القدم، تضم ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الإفريقية).
وتم تحديد أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، بناء على ترتيبها عقب انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، الذي تستمر فعالياتها حتى 30 أغسطس المقبل.
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