"فيفا" يوقف كهربا لمدة 6 أشهر

أعلن نادي الزمالك المصري، يوم الاثنين، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقفت اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لمدة 6 أشهر.
وقال الزمالك في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت قرارا بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 6 أشهر لحين دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار.
وأضاف: وقضت المحكمة الرياضة "كاس" بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة. وسبق وتقدم الزمالك بشكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم سداده مبلغ المليوني دولار خلال مهلة المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والتي بلغت 45 يوما.
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