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البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لمصر 4 أعوام

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البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لمصر 4 أعوام

القاهرة - د ب أ

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أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة لمدة 4 سنوات، خلفاً لإيهاب جلال الذي تمت إقالته بسبب الخسارة من إثيوبيا في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاء: تم التواصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشر الاتحاد صورا لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد أثناء توقيع العقود مع روي فيتوريا في البرتغال.

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