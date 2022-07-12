البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لمصر 4 أعوام

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة لمدة 4 سنوات، خلفاً لإيهاب جلال الذي تمت إقالته بسبب الخسارة من إثيوبيا في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.
وقال اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاء: تم التواصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.
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ونشر الاتحاد صورا لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد أثناء توقيع العقود مع روي فيتوريا في البرتغال.
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