الزمالك يواصل صدارته بفوز صعب على المقاولون

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على المقاولون العرب 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل طلائع الجيش مع بيراميدز 2 - 2 وفوز البنك الأهلي على غزل المحلة 2 - 1.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه حاسم عبد المجيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37. وأهدر أحمد علي لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه بيراميدز 2 - 2. وتقدم طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما فيكتوري بينيانغبا في الدقيقة 42 وعلي الفيل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين عن طريق محمد الجباس وحسين السيد في الدقيقتين 80 والأخيرة من المباراة. وشهدت المباراة طرد علي الفيل لاعب الطلائع في الدقيقة 88.

ورفع الطلائع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس كما رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق البنك الأهلي على ضيفه غزل المحلة 2 - 1.

وسجل هدفي البنك الأهلي ناصر منسي ومحمود سيد في الدقيقتين 15 و59 ، فيما سجل هدف غزل المحلة هشام بلحة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد محمد فتح الله لاعب غزل المحلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.