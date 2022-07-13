الأهلي ينتفض ويعبر فيوتشر برباعية

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه فيوتشر 4 - صفر ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري لكرة القدم
وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة (هدفين) في الدقيقتين 23 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعلي معلول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر في الدقيقة 59.
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ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.
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