.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي ينتفض ويعبر فيوتشر برباعية

  • الخط
من الفوز

الأهلي ينتفض ويعبر فيوتشر برباعية

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه فيوتشر 4 - صفر ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري لكرة القدم

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة (هدفين) في الدقيقتين 23 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعلي معلول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر في الدقيقة 59.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يفتح تلسكوب "جيمس ويب" أبواب اكتشاف الكواكب الصالحة للحياة؟ هل يفتح تلسكوب "جيمس ويب" أبواب اكتشاف الكواكب الصالحة للحياة؟
اكتشف المزيد