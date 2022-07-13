العين الإماراتي يتعاقد مع الأوكراني يارمولنكو

أعلن العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عن تعاقده مع الجناح الأوكراني أندريه يارمولنكو لمدة عام بعد انتهاء عقده مع وست هام يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء.



وسيلعب يارمولنكو (32 عاما) تحت قيادة مواطنه المدرب سيرجي ريبروف في الموسم الجديد.



ونشر العين فيديو للاعب بروسيا دورتموند السابق من أرض ملعب الفريق وقال "مرحبا جماهير العين، أنا سعيد بالانضمام لهذا الفريق الكبير وأعدكم بالقتال من أجل هذا القميص".



وانضم يارمولنكو إلى وست هام في 2018 وسجل 13 هدفا بجميع المسابقات، لكنه لم يشارك بانتظام مع الفريق اللندني بسبب الإصابات ومنها تمزق في أربطة الكاحل خلال موسمه الأول وإصابة أخرى في العضلات في 2019.



وبفضل هدفه في الوقت الإضافي في شباك إشبيلية الإسباني تأهل وست هام لدور الثمانية في الدوري الأوروبي في مارس الماضي لكن الفريق خرج من قبل النهائي.



ويعد أحد أبرز لاعبي أوكرانيا في السنوات الأخيرة وخاض 109 مباريات دولية سجل فيها 49 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

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