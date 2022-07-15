الإسباني ديل سيرو غراندي حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز ‬

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس أن الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي سيدير المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز يوم السبت.
ويدير ديل سيرو (46 عاما) مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 2011 وشارك في بطولة أوروبا 2020 حين أدار قمة بين فرنسا وألمانيا بدور المجموعات وفازت فرنسا 1-صفر.
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ويحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر، ومن خلفه الأهلي في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن القمة لكن تتبقى له مباراتان.
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