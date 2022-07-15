.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قمة مبكرة بين العين والجزيرة في موسم الدوري الإماراتي الجديد

  • الخط
مباراة سابقة بينهما

قمة مبكرة بين العين والجزيرة في موسم الدوري الإماراتي الجديد

أبوظبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيستهل العين حملة الدفاع عن لقبه بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم أمام عجمان في مطلع سبتمبر المقبل بعد سحب قرعة الموسم الجديد للمسابقة يوم الجمعة.

وأقيمت المراسم بنظام القرعة الالكترونية في خورفكان بإمارة الشارقة كما سحبت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقام الجولة الافتتاحية للدوري بين يومي الثاني والثالث من سبتمبر وتشمل مواجهات بين شباب الأهلي والشارقة وصيف بطل الموسم الماضي، والوصل ضد الوحدة، والجزيرة أمام دبا الفجيرة.

وتشهد الجولة الثالثة قمة مبكرة بين العين والجزيرة بطلي آخر نسختين‭ ‬في منتصف الشهر.

وفي كأس الرابطة سيلعب حامل اللقب العين أمام الوحدة أو اتحاد كلباء في دور الثمانية، بينما يلتقي وصيفه شباب الأهلي مع الجزيرة أو دبا الفجيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد