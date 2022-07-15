قمة مبكرة بين العين والجزيرة في موسم الدوري الإماراتي الجديد

سيستهل العين حملة الدفاع عن لقبه بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم أمام عجمان في مطلع سبتمبر المقبل بعد سحب قرعة الموسم الجديد للمسابقة يوم الجمعة.
وأقيمت المراسم بنظام القرعة الالكترونية في خورفكان بإمارة الشارقة كما سحبت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة.
وتقام الجولة الافتتاحية للدوري بين يومي الثاني والثالث من سبتمبر وتشمل مواجهات بين شباب الأهلي والشارقة وصيف بطل الموسم الماضي، والوصل ضد الوحدة، والجزيرة أمام دبا الفجيرة.
وتشهد الجولة الثالثة قمة مبكرة بين العين والجزيرة بطلي آخر نسختين في منتصف الشهر.
وفي كأس الرابطة سيلعب حامل اللقب العين أمام الوحدة أو اتحاد كلباء في دور الثمانية، بينما يلتقي وصيفه شباب الأهلي مع الجزيرة أو دبا الفجيرة.
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