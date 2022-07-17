.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيراميدز يصعق الأهلي بثنائية في الدوري المصري

  • الخط
من لقاء بيراميدز والأهلي

بيراميدز يصعق الأهلي بثنائية في الدوري المصري

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب بيراميدز على ضيفه الأهلي 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي خاض 23 مباراة.

ويبتعد بيراميدز بفارق أربع نقاط خلف الزمالك المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

وتقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف إيريك ترواري الهدف الثاني في الدقيقة 65.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد