بيراميدز يصعق الأهلي بثنائية في الدوري المصري

تغلب بيراميدز على ضيفه الأهلي 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي خاض 23 مباراة.

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ويبتعد بيراميدز بفارق أربع نقاط خلف الزمالك المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

وتقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف إيريك ترواري الهدف الثاني في الدقيقة 65.