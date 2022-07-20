البولندي مارسينياك حكماً لنهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين طاقم تحكيم بولندي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في نهائي نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء" يدير سيمون مارسينياك المباراة ويعاونه الثنائي باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا".

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وأضاف البيان أن طاقم تحكيم تقنية الفيديو مكون من توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على بتروجيت بهدف نظيف، فيما تأهل الزمالك إلى النهائي بفوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف.