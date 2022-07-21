الوداد أفضل ناد أفريقي والشناوي يفوز بـ "لاعب القارة"

فاز الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بجائزة النادي الأفضل للرجال في أفريقيا بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وفاز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل فريق للسيدات في القارة بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا.

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وينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي ستعلن في وقت لاحق ضمن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة المقام في المغرب.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.