الاتحاد السوري يشكو البرازيلي باكيتا إلى "فيفا"

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الاثنين أنه بصدد تقديم شكوى للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بحق المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا على خلفية مخالفته الإقرار الموقع من قبله.
وكان من المقرر أن يشغل باكيتا منصبي مدير المنتخب الوطني الأول والدائرة الفنية بالاتحاد، إلاّ أنه خالف الإقرار الموقع من قبله والذي يتضمن التزامه بعدم التعاقد مع أي جهة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ 9 يوليو.
ونشر الاتحاد المحلي بياناً عبر صفحته على "فيسبوك" أشار خلاله إلى أنه قام بتاريخ 20 من الشهر الحالي بإرسال العقد للمدرب البالغ 62 عاماً عبر البريد الإلكتروني موقعاً أصولا التزاماً بالمهلة المذكورة ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل المدرب تنفيذاً للإقرار.
وأضاف أنه بتاريخ 23 الحالي ونظراً لعدم وصول أي جواب من المدرب تم تكرار المراسلة لبيان سبب عدم الرد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليصل الجواب بذات اليوم باعتذار المدرب بحجة عدم موافقة عائلته على ذلك.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر سلك جميع الطرق القانونية لدى "فيفا" للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التزام المدرب واستثماره ما حصل لتسويق نفسه ومطالبته بالشروط الجزائية التي تم الاتفاق عليها ضمن العقد والتي تحفظ حق الاتحاد.
وخاض باكيتا تجارب مع الغرافة والريان في قطر كما أشرف على الهلال السعودي والشباب الإماراتي والزمالك المصري أما على صعيد المنتخبات فتولى تدريب السعودية (2005-2007) وليبيا (2010-2012).
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