الزمالك يواجه فيوتشر.. وترقب من بيراميدز والأهلي

يأمل الزمالك في قطع خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي عندما يواجه فيوتشر يوم الخميس تحت أنظار بيراميدز والأهلي اللذين سيلعبان قبل ذلك بيوم.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل ويأتي الأهلي المتعثر في المركز الثالث وله 51 نقطة من 24 مباراة.

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ونجح الزمالك في عبور أول اختبار بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عندما انتصر بسهولة 2-صفر على سموحة يوم الأحد.

وقال أسامة نبيه المدرب المساعد للزمالك "كل مباريات الدوري بداية من فيوتشر هي مباريات كؤوس. الفريق بدأ الموسم بغيابات وعدم ضم لاعبين جدد، والجهاز التدريبي يعمل بالمجموعة الموجودة، ونحقق هدفنا خطوة بخطوة".

وسيكون الزمالك في مواجهة مجموعة من لاعبيه السابقين على رأسهم الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" والجناح أحمد رفعت.

ويقدم فيوتشر الوافد الجديد موسما جيدا إذ يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة، كما توج بلقب كأس رابطة الأندية.

وسيحاول بيراميدز استغلال تعثر البنك الأهلي بالخسارة أمام فيوتشر في المباراة الأخيرة عندما يلتقيان يوم الأربعاء.

وتلقت آمال بيراميدز في المنافسة على اللقب دفعة قوية بعد الفوز على الأهلي والإسماعيلي في آخر مباراتين، كما أن الفريق لم يخسر في آخر سبع مباريات. ويحتل البنك الأهلي المركز السابع وله 37 نقطة من 26 مباراة.

وسيكون الأهلي في موقف صعب عندما يواجه مصر المقاصة متذيل الترتيب يوم الأربعاء في ظل الغيابات في قائمة الفريق.

وفقد الأهلي لاعب الوسط المخضرم عمرو السولية في الفوز على الجونة في المواجهة السابقة لينضم إلى قائمة طويلة من الغائبين تضم المهاجمين محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

واشتكى البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي من معاناة فريقه نتيجة ضغط المباريات والاكتفاء بالتدريبات الاستشفائية.

وقال سواريش "منذ البداية حذرنا من الإصابات وفي ظل هذا الضغط المتواصل ربما يزداد عدد المصابين. الأهلي مستمر في المنافسة على لقب الدوري رغم الإجهاد الشديد والضغط البدني والذي بالتأكيد سيؤثر على أدائهم".

لكن الأهلي ربما لن يواجه مشكلة أمام مصر المقاصة الذي يتذيل الترتيب برصيد 15 نقطة، ولم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر عشر مباريات، ويحتاج إلى معجزة للبقاء في دوري الأضواء.

وسيأمل المقاولون العرب، صاحب المركز 16 برصيد 23 نقطة، في العودة بثلاث نقاط من مواجهة سموحة يوم الأربعاء وانتظار تعثر منافسيه على النجاة من الهبوط.

وسيسعى الجونة، صاحب المركز 15، لقطع خطوة نحو النجاة عندما يستضيف الإسماعيلي ولدى كل منهما 26 نقطة ويلعب فاركو ضد طلائع الجيش يوم الخميس.