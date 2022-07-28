الأهلي يتجاوز مصر المقاصة بصعوبة

حقق الأهلي فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة 1 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 25 مباراة، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
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ويبتعد الأهلي خلف المتصدر الزمالك، والذي خاض 26 مباراة، بفارق ست نقاط، فيما يتفوق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والذي خاض 27 مباراة ،على الأهلي بفارق خمس نقاط وسجل أليو ديانغ هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 23.
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