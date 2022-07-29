رأسية "الونش" تمنح الزمالك نقاط فيوتشر

تغلب الزمالك على مضيفه فيوتشر 1 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 63 نقطة في صدارة المسابقة بعدما خاض 27 مباراة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض نفس العدد من المباريات، وبفارق تسع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي خاض 25 مباراة فقط.

مادة اعلانية

على الجانب الأخر تجمد رصيد فيوتشر عند 42 نقطة في المركز الرابع وسجل محمود حمدي الونش هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 74.