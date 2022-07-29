نهضة بركان يتوج بكأس العرش المغربي على حساب الوداد

توج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم، بعد تغلبه على الوداد 3 - 2 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين سيطر عليهما التعادل السلبي.
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ولجأ نهضة بركان والوداد إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز باللقب، حيث ابتسمت ركلات الحظ لنهضة بركان الذي نجح في الفوز بها بنتيجة 3 - 2 ليخطف اللقب من الوداد ويحرمه من تحقيق الثلاثية، بعدما سبق له التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
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