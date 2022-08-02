الزمالك يهزم بيراميدز ويقترب من الاحتفاظ بلقبه

حقق الزمالك فوزا هاما على ضيفه بيراميدز 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الزمالك في الدقيقة الأولى من ضربة جزاء عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف زميله سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل شيكابالا الهدف الثالث للزمالك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بعد خوضه 28 مباراة، بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض نفس العدد من المباريات، ليخطو الفريق الأبيض خطوة هامة في سعيه للحفاظ على اللقب.
ويتفوق الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة والذي خاض 26 مباراة فقط.
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