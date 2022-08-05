بعد بيان الأهلي.. الاتحاد المصري يستعين بكلاتنبرغ

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة أن الإنجليزي مارتن كلاتنبرغ تولى رئاسة لجنة التحكيم خلفا لعصام عبد الفتاح.



وأعلن الاتحاد المصري قبل أسابيع أن كلاتنبرغ سيتولى دور الخبير لتطوير منظومة التحكيم بعد انتقادات لاذعة لأداء الحكام.



ولوح عبد الفتاح بالاستقالة في حالة التعاقد مع كلاتنبرغ الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 ونهائي بطولة أوروبا في نفس العام.



ونشر الاتحاد المصري تغريدة للحكم الإنجليزي السابق عبر "تويتر" قال فيها: أنا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم بالاتحاد المصري.



وجاء تعيين كلاتنبرغ بعد أن طالب الأهلي، أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في مصر، بإقالة لجنة الحكام يوم الخميس احتجاجا على القرارات التحكيمية خلال تعادله بدون أهداف مع فاركو في الدوري الممتاز يوم الأربعاء وفي مباريات سابقة.



وسبق لكلاتنبرغ العمل بتطوير أداء الحكام في السعودية واليونان والصين.

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