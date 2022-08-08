الأهلي المصري يعود للانتصارات بثلاثية في الاتحاد

عاد الأهلي إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه الاتحاد السكندري، يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل سلبيا في المرحلتين الماضيتين مع المقاولون العرب وفاركو، إلى 59 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وخاض الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من اللاعبين الشباب والنجوم العائدين من الإصابة، وفقا لقرار مجلس إدارة النادي الأحمر، عقب تقلص حظوظ الفريق في التتويج بلقب المسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 10 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك، قبل 5 مراحل على نهاية البطولة، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع الإسماعيلي.

وكانت العناصر الشابة التي خاضت المباراة عند حسن الظن بها، حيث افتتح المهاجم الشاب أحمد سيد غريب التسجيل للأهلى في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زياد طارق الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد أحمد سيد غريب لتسجيل الهدف الثالث للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 48، فيما تضاعفت معاناة الاتحاد في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مورو ساليفو في الدقيقة 69 لحصوله على الإنذار الثاني.