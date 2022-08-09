استقالة رئيس لجنة الحكام بعد أزمة مباراة الأهلي وفاركو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء قبول استقالة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام على خلفية المشاكل التحكيمية في الدوري.

وكان عبد الفتاح قد تقدم باستقالته من منصبه في وقت سابق في أعقاب الأزمات التي طالت التحكيم في عدد كبير من مباريات الدوري، بالإضافة إلى الضغط الذي وضعه الأهلي على لجنة الحكام بالأخص بعدما تعرض لقرارات تحكيمية خاطئة أثرت على نتائج مبارياته في الدوري الممتاز وأبعدته عن المنافسة على اللقب.

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وكان الأهلي قد طالب في بيان رسمي يوم الخميس الماضي بإقالة لجنة الحكام وإيقاف حكم تقنية الفيديو "في ايه آر" محمود عاشور والتحقيق معه، بعدما ألغى من داخل غرفة تقنية الفيديو هدفًا للاهلي في المباراة أمام فاركو بالمرحلة الثامنة والعشرين التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن الأهلي عدم خوض أي بطولة ينظمها اتحاد الكرة المصري سواء كأس مصر أو السوبر المحلي في حال عدم تنفيذ مطالبه، حيث يلتقى مع مصر المقاصة يوم الأحد المقبل في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ومع الزمالك في الكأس السوبر المحلية في 28 أكتوبر المقبل في مدينة العين الاماراتية.

وكان الاتحاد المصري قد تعاقد مع الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبيرغ لمدة عام واحد ليكون مسؤولا عن تطوير التحكيم.

كان من المفترض أن يعقد كلاتنبيرغ عقب وصوله القاهرة السبت الماضي جلسة مع عبد الفتاح الاحد لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ومناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة. إلا ان كلاتنبيرغ رفض الجلوس معه اعتراضًا على تصريحات عبد الفتاح حين تم الاعلان عن التعاقد مع الخبير الانجليزي حيث قال "كيف يتعلم لواء من ملازم".

في المقابل أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريحات إذاعية الاثنين ان تعاقد كلاتنبيرغ مع اتحاد الكرة المصري لرئاسة لجنة الحكام والتطوير. وينوي كلاتنبيرغ عقد جلسة مع الحكام المصريين خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية.