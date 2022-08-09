الجزيرة الإماراتي يوقع مع المغربي بن شرقي

أعلن الجزيرة عملاق دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في انتقال مجاني من الزمالك يوم الثلاثاء.
ونشر الجزيرة في حسابه على تويتر، صورة للجناح المغربي بينما أمسك بقميص النادي رقم 22 وكتب "أهلا وسهلا بك في فخر أبوظبي".
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وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي وساهم بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري المصري الموسم والتتويج بلقب الكأس، والاقتراب من حصد لقب الدوري الجاري.
ورغم استمرار الدوري المصري، فقد ودع بن شرقي زملاءه والمشجعين الشهر الماضي بسبب انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.
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