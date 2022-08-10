بخماسية في مرمى مصر المقاصة.. الزمالك يقترب من حسم الدوري

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه المقاصة 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثلاثين من المسابقة والتي شهدت فوز بيراميدز على غزل المحلة 2 - صفر، وفاركو على البنك الأهلي 1 - صفر.

وتقمص أحمد سيد زيزو دور البطولة للزمالك بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و58 و69، من ركلة جزاء، فيما سجل الهدفين الآخرين سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 25 و47.

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وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام بيراميدز، فيما توقف رصيد المقاصة عند15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ليتأكد هبوطه من الدوري الممتاز رسميا.

وفي المباراة الثانية، فاز فاركو على البنك الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد مودي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء. ورفع فاركو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد البنك الأهلي عند41 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز بيراميدز على غزل المحلة بهدفين نظيفين سجلهما فاجري لاكاي وإسلام عيسى في الدقيقتين الثالثة و72.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.