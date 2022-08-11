الأهلي يواصل نتائجه الإيجابية بنقاط المصري

تغلب الأهلي على ضيفه المصري 2 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الأهلي عن طريق قائده رامي ربيعة في الدقيقة 80 من ضربة جزاء قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 29 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر بعد خوضه 30 مباراة.
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