المصري يشكو حكم مباراته مع الأهلي

تقدمت إدارة النادي المصري بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم تجاه طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الأهلي بقيادة الحكم محمود البنا التي أقيمت الأربعاء والتي انتهت بفوز الأخير 2 - صفر، ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري المصري.

وكشف المركز الإعلامي للمصري اليوم الخميس، أن إدارة النادي البورسعيدي أوضحت خلال الشكوى الأخطاء التحكيمية العديدة التي وقع فيها حكم المباراة ومنها تغاضيه عن معاقبة لاعبي الاهلي بالعقوبات الإدارية اللازمة ومنها البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الاهلي محمد هاني لتدخله العنيف على ايزي ايميكا لاعب المصري ،وكذلك التغاضي عن منح لاعب الاهلي محمد فخري الانذار الثاني والطرد نتيجة عرقلته للاعبي المصري أكثر من مرة بعد حصوله على الإنذار الأول مطلع الشوط الثاني.

مادة اعلانية

كما قالت إدارة المصري في بيانها أن حكم المباراة محمود البنا تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للمصري الأولى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول والثانية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ، وكذلك احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة لصالح الاهلي بناء على مراجعة حكام تقنية الفيديو في الوقت الذي كان حكم المباراة قريبا من اللعبة وأشار باستمرار اللعب ، وكذلك إلغاء حكم المباراة لهدف صحيح للمصري في الدقائق الأخيرة من المباراة بناء على إشارة من حامل الراية ودون تدخل من الفار كما هو معتاد في تلك اللقطات.

وأشارت إدارة النادي المصري في شكواها إلى ما وصفته بالاستفزاز المستمر من مساعد الحكم الأول سمير جمال تجاه حسام حسن المدير الفني للمصري، موضحة أن ذلك قد يلقي بظلاله حول إمكانية تعمد الحكم المساعد عدم احتساب الهدف الصحيح للمصري خاصة في ظل ما يتردد وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي من تشجيع هذا المساعد للنادي المنافس، حسب بيان النادي المنتمي إلى محافظة بورسعيد.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.