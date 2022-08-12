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رسمياً.. تقديم مباراة افتتاح كأس العالم يوماً واحداً

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كأس البطولة

رسمياً.. تقديم مباراة افتتاح كأس العالم يوماً واحداً

الدوحة - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر المقبل.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر أمام الإكوادور وهو ما خلق وضعا غريبا بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح.

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