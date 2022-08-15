الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بصعوبة

تأهل الأهلي لدور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على مصر المقاصة 1 - صفر، ضمن منافسات الموسم الحالي من المسابقة.
وسجل رامي ربيعة هدف المباراة الوحيد للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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وشهدت المباراة طرد هشام شعبان لاعب المقاصة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وضرب الأهلي موعدا مع المقاولون العرب في دور الثمانية بالبطولة.
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