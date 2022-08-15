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الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بصعوبة

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من لقاء الأهلي ومصر المقاصة

الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بصعوبة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الأهلي لدور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على مصر المقاصة 1 - صفر، ضمن منافسات الموسم الحالي من المسابقة.

وسجل رامي ربيعة هدف المباراة الوحيد للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد هشام شعبان لاعب المقاصة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب الأهلي موعدا مع المقاولون العرب في دور الثمانية بالبطولة.

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