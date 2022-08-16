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الأزمة السياسية تحرم العراق من المدرب الأجنبي

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منتخب العراق
منتخب العراق خلال مشاركته ببطولة كأس العرب الأخيرة

الأزمة السياسية تحرم العراق من المدرب الأجنبي

العربية.نت

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كشف عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الأزمة السياسية الراهنة حالت دون إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب "أسود الرافدين" مؤكدا أن هناك خطة بديلة ستفضي لتعيين مدرب محلي.

ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة الثلاثاء عن درجال: خطوة تعيين مدرب أجنبي في الوقت الحاضر تحتاج إلى التأني نتيجة الانسداد السياسي، كوننا نسعى للتعاقد مع كادر تدريبي أجنبي يتواجد في بغداد ويقود المنتخب لثلاث سنوات، هناك خطة بديلة لتعيين مدرب محلي يقود المنتخب في الاستحقاقات المقبلة القريبة وبشكل مؤقت.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج 25، وأشار درجال إلى أن الأوضاع السياسية الراهنة لن تؤثر على استضافة البصرة للبطولة.

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