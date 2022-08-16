الأهلي يواجه إيسترن كومباني.. والزمالك يسعى للاقتراب من الحسم

سيسعى الزمالك حامل اللقب إلى الحفاظ على تفوقه والاقتراب أكثر من الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وللمرة 14 إجمالا بتحقيق الفوز على مضيفه فاركو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسيلتقي الزمالك وفاركو يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 31 من البطولة والتي تنطلق يوم الأربعاء إذ يتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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وحرص البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك على مطالبة لاعبيه بالحذر في مواجهة فاركو وضرورة حسم المباراة بالفوز واقتناص النقاط الثلاث على أمل الابتعاد أكثر في الصدارة.

ووصف فيريرا في تصريحات للصحفيين دفاع فاركو بانه يتميز بالصلابة وقال للاعبين "عليكم الوصول إلى مرمى فاركو بشكل مبكر وتحقيق الفوز".

وسيكون فوز الزمالك على فاركو بمثابة مفتاح التتويج بلقب الدوري إذ سيحتاج بعدها للفوز بمباراة واحدة من آخر ثلاث مباريات لضمان التتويج باللقب.

ويتوقع أن تكون مباراة فاركو والزمالك على استاد الإسكندرية مواجهة ساخنة بين الاستاذ وتلميذه فهي تجمع بين المدربين البرتغاليين فيريرا ومساعده السابق نونو ألميدا مدرب فاركو.

وتنطلق مباريات الجولة 31 يوم الأربعاء بمباراتين أهمهما لقاء الأهلي مع ضيفه إيسترن كومباني بينما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة جمع النقاط من أجل الوصول إلى وصافة الدوري على أقل تقدير.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 29 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي. كما يلتقي يوم الاربعاء أيضا إنبي مع طلائع الجيش ويوم الخميس يلتقي المصري مع الإسماعيلي والجونة مع غزل المحلة وفيوتشر مع سيراميكا كليوباترا.

ويوم الجمعة يلتقي مصر للمقاصة مع المقاولون العرب وبيراميدز مع سموحة وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بلقاء الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي.