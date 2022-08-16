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الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويبلغ ربع نهائي الكأس

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فرحة زيزو بالهدف

الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويبلغ ربع نهائي الكأس

القاهرة - د ب أ

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تأهل الزمالك لدور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الإسماعيلي 1 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وسوف يلتقي الزمالك في دور الثمانية مع المصري ،الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على إيسترن كومباني 1- صفر في دور الستة عشر.

وسجل أحمد السيد زيزو هدف المباراة الوحيد للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

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