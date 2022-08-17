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الشارقة الإماراتي يتعاقد مع المهاجم الإسباني ألكاسير

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مشاركة سابقة له أمام ريال مدريد

الشارقة الإماراتي يتعاقد مع المهاجم الإسباني ألكاسير

العربية.نت

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أعلن نادي الشارقة الإماراتي يوم الأربعاء تعاقده مع باكو ألكاسير مهاجم منتخب إسبانيا و أندية برشلونة وفالنسيا السابق.

وعبر حسابه الرسمي في "تويتر" كتب نادي الشارقة: ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للملك، نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير، 28 عاما، إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي فياريال.

وبدأ ألكاسير مسيرته الاحترافية في 2011 برفقة فالنسيا قبل أن يعار عاما واحدا إلى خيتافي والعودة إلى فريقه قبل الانتقال إلى برشلونة في 2016 وحقق برفقته بطولة الدوري الإسباني مرة وكأس إسبانيا مرتين قبل اللعب لدورتموند والفوز برفقته بكأس السوبر الألمانية 2019-2020 قبل الانتقال النهائي إلى فياريال قبل عامين.

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