أحمد السيد "زيزو".. لاعب بنصف فريق

تصدر أحمد السيد "زيزو" جناح الزمالك المشهد هذا الموسم بعدما قاد الفريق القاهري للقب الرابع عشر في بطولة الدوري، بمساهمته في أكثر من نصف الأهداف التي سجلها الزمالك حتى الآن في المسابقة.

وحافظ الزمالك على لقبه رسميًا يوم الاثنين بعد فوز فيوتشر على بيراميدز ليتعادل مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في مباراة تحصيل حاصل لن تؤثر على هوية البطل لكن تكمن أهميتها في زيادة الفارق النقطي مع المنافسين واستلام درع البطولة.

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وظهر "زيزو" بالدوري 2510 دقيقة حتى الآن في 30 لقاء كأكثر لاعبي الزمالك مشاركة في البطولة المحلية هذا الموسم، شارك كأساسي في 29 مباراة منها ودخل بديلًا مرة وحيدة، متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة بـ19 هدفًا وقائمة صانعي الأهداف بـ 14 هدفًا، ليبلغ مجموع مساهماته في أهداف الزمالك الـ61 هذا الموسم 33 هدفًا أي ما يقارب 53% من أهداف الفريق القاهري.

وسجل صاحب القميص رقم 25 أهدافه في شباك إنبي وطلائع الجيش والأهلي والإسماعيلي والبنك الأهلي وفيوتشر (هدفان) والجونة (3 أهداف) والاتحاد والمصري وإيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا وسموحة وبيراميدز والمقاصة (3 أهداف).

ونفذ اللاعب أكبر عدد من ضربات الجزاء الناجحة في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 10 ركلات من أصل 11 بنسبة نجاح بلغت 90.9%، مهدرًا ركلة وحيدة تصدى لها محمد مجدي حارس المقاصة في الأسبوع 13.

ومرر لزملائه تمريرات حاسمة أمام إنبي وطلائع الجيش والإسماعيلي ذهابًا وإيابًا، وصنع 3 أهداف في شباك المقاصة خلال مباراتي الذهاب والإياب، والاتحاد، ذهابا وإيابا، والبنك الأهلي والمقاولون العرب وغزل المحلة وفيوتشر وأخيرا فاركو.

ويقترب لاعب أندية ليرس وناسيونال ماديرا وموريرينسي السابق من الفوز بلقب هداف الدوري للموسم الجاري، مبتعدًا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه مروان حمدي مهاجم سموحة وإيبوكا لاعب إنبي ومابولولو نجم الاتحاد (13 هدفًا)، ليصبح أول لاعب من الزمالك يفوز بالجائزة منذ محمود عبد الرزاق "شيكابالا" الذي تقاسمها خلال موسم 2010-2011 مع أحمد عبد الظاهر لاعب إنبي حينها برصيد 13 هدفًا.

ويحتل "زيزو" المركز الثامن وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" في قائمة الأغلى من حيث القيمة السوقية في البطولة المصرية باثنين مليون يورو، خلف زميله محمود "الونش" ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، ولاعبي الأهلي "قفشة" ومحمد شريف ومحمد الشناوي وبيرسي تاو وأليو ديانغ، ويمتد عقده مع الزمالك حتى عام 2025.