الزمالك يحتفظ بالدوري للمرة الأولى منذ 18 عاماً

احتفظ الزمالك المصري بلقب الدوري المحلي للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى بعد 18 عامًا والرابعة في تاريخه، ليصل عدد ألقاب الفريق القاهري في المسابقة إلى 14 لقبًا.

وأهدى فوز فيوتشر على بيراميدز يوم الاثنين درع البطولة للزمالك رسميًا، قبل أن يلعب الأخير مباراته أمام الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء وقبل 3 أسابيع على نهاية المسابقة.

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وفاز الزمالك بالدوري مرتين متتاليتين موسمي 1963-1964 و1964-1965، تفوّق في الأول على جاره الترسانة في دوري أقيم من مجموعتين، وفي الثاني تصدر جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 22 لقاء وجاء الإسماعيلي ثانيًا والترسانة ثالثًا.





وانتظر الزمالك 28 عامًا قبل أن يحقق الدوري للموسم الثاني على التوالي مجددًا، خلال موسمي 1991-1992 الذي شهد منافسة مع الإسماعيلي حتى الأنفاس الأخيرة، و1992-1993 على حساب غريمه التقليدي الأهلي الذي احتل الوصافة.



وأنهى الزمالك الموسم الـ46 من الدوري المصري في 2002-2003 متوجًا بلقبه العاشر بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، ثم أتبعه بدوري "اللاهزيمة" موسم 2003-2004 وبفارق نقطي أكبر هذه المرة وصل إلى 9 نقاط مع غريمه التقليدي.



وتوّج الزمالك بلقبي البطولة الأخيرين، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالموسم الماضي، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا حاليًا.



وبإمكان الفريق الكائن بحي ميت عقبة تخطي عدد النقاط التي حققها بالموسم الماضي (80 نقطة) إذا فاز بمبارياته المتبقية (يصل إلى 84)، كما سينظر إلى إنجاز خاص بالموسم الجديد بتحقيق الدوري 3 مرات متتالية للمرة الأولى في تاريخه المستمر منذ عام 1911.

