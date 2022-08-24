الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري في يوم التتويج

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقبه الـ14 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الاتحاد السكندري بهدف سجله حسن إبراهيم في الدقيقة 44 وتعادل الزمالك عن طريق محمود حمدي الونش في الدقيقة 75.
ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.
وكان الزمالك توج رسميا بلقب الدوري الاثنين عقب فوز فيوتشر على بيراميدز 1 - صفر.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الزمالك يحتفظ بالدوري للمرة الأولى منذ 18 عاماًاحتفظ الزمالك المصري بلقب الدوري المحلي للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى بعد 18 عامًا والرابعة في تاريخه، ليصل عدد ألقاب الفريق القاهري في ... رياضة عربية
-
الزمالك يحتفظ بلقب الدوري المصريتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي و14 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز ملاحقه المباشر 1-صفر أمام مضيفه فيوتشر ... رياضة عربية
-
الزمالك.. سلسلة الانتصارات الأطول في مسيرة فيريراحقق البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك سلسلة الانتصارات الأطوال في مسيرته التدريبية المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا بتحقيقه 11 فوزًا ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية