الأربعاء.. المنتخب المغربي يعلن هوية مدربه الجديد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيكشف عن هوية مدرّبه الجديد، المرجّح أن يكون وليد الركراكي، الأربعاء المقبل، خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش المقال من منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر من مونديال قطر 2022.

وجاء في بيان الاتحاد السبت: تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب الجديد للمنتخب الأول سيُقدَّم الأربعاء المقبل (31 أغسطس 2022) في مركب محمد السادس لكرة القدم بدءا من الساعة 17,00.

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وكانت وسائل إعلام مغربية أشارت مطلع الأسبوع إلى أن الاتحاد المغربي توصل إلى اتفاق مع المدافع الدولي السابق الركراكي (46 عاماً) ليتولى قيادة أسود الأطلس في مونديال قطر.

وعانى خليلوزيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب الوطني.

كان المدرب المغربي قد انفصل أخيراً عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق له أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

لمع نجمه سريعاً بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. كما خاض تجربة خليجية من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020.