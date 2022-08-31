روي فيتوريا: صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة" للمشاركة في المعسكر التدريبي بين 13 و27 سبتمبر المقبل والتي اقتصرت على المحليين وغياب لاعبي الزمالك، ملمحاً إلى مشاركة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في المعسكر.

وسيتم الإعلان عن القائمة الاولية للاعبين المحترفين في الخارج في 4 سبتمبر ومن ثم النهائية في السابع عشر منه عقب انتهاء مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا.

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وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء، تحدث فيتوريا عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى المعسكر لاحقًا، إذ قال في هذا الصدد: كل المؤشرات تؤكد أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل. حددنا قائمة مبدئية من 85 لاعبًا تم تصفيتهم لـ35 لاعبًا ثم 23، وباب المنتخب مفتوح لأي لاعب.

وأضاف أن المعسكر سيكون مقسمًا على فترتين الأولى من 13 وحتى 17 سبتمبر وستضم اللاعبين المحليين، ثم الثانية بين 19 وحتى 27 من الشهر ذاته، على أن يعلن عن قائمة جديدة باللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي النيجر وليبيريا وديًا يومي 23 و27.

وعن تعثر مفاوضات مواجهة المنتخب الارجنتيني وديا خلال نوفمبر المقبل، قال فيتوريا : هناك مخطط لمواجهة الأرجنتين وديا، ولكن لم يحدث، في النهاية الأهم أننا سنواجه منتخبات تتشابه مع الفرق التي سنواجهها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في ساحل العاج صيف 2023.