تحديد موعد ودية تونس والبرازيل

ستخوض تونس مواجهتها الثانية مع البرازيل، ودياً في 27 سبتمبر الحالي على ملعب "بارك دي برانس" الخاص بنادي باريس سان جرمان، استعداداً لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير الجمعة.

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4-1.

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وخاضت البرازيل المباراة الأخيرة لها على ملعب "بارك دي برانس" في 27 يونيو عام 1998 عندما تفوقت على تشيلي 4-1 في ثمن النهائي بثنائية لكل من رونالدو وسيزار سامبايو في مونديال فرنسا.

وتخوض البرازيل مباراة أخرى في فرنسا ضد غانا في 23 سبتمبر ايضا على ملعب "أوسيان" في مدينة لوهافر.

في المقابل، يدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر الحالي، ثم يخوض مباراة ودية في 23 منه أشارت تقارير صحافية إلى أنها قد تكون ضد منتخب جزر القمر في اورليان الفرنسية، قبل مواجهة البرازيل بعد 4 أيام.

وكانت تونس خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي (2-صفر) بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي ثم اليابان (3-صفر) بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا.