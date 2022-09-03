منتخب مصر يشكو حكماً لبنانياً للاتحاد العربي

تقدمت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ضد الحكم اللبناني ماهر العلي الذي أدار مباراة الفراعنة والمغرب في ربع نهائي كأس العرب، والتي انتهت بفوز منتخب المغرب بهدفين نظيفين.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت أن الشكوي تضمنت أن قرار اختيار الحكم اللبناني لإدارة المباراة جانبه الصواب، خاصة أن منتخب مصر هزم لبنان بتسعة أهداف نظيفة في الدور الأول لذا كان من المفترض أن تراعي اللجنة المنظمة ولجنة الحكام بالاتحاد العربي هذا الأمر.

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وتضمنت الشكوي أيضا تحامل الحكم اللبناني على لاعبي منتخب مصر في كثير من القرارات، قبل أن يتغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100%، حسب الاتحاد المصري، بعد تصدى لاعب المغرب بيديه لتسديدة عمر خضر لاعب منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، ورغم تأكيد الحكم الرابع للجهاز الفني لمنتخب مصر أن اللعبة ركلة جزاء لمنتخب مصر وإشارة الحكم المساعد إلى نقطة الجزاء وتأكيده لحكم الساحة أن الكرة لمست يد لاعب المغرب إلا أن الحكم رفض احتساب القرار لمصلحة منتخب مصر.