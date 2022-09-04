البنك الأهلي يضم أبوجبل إلى صفوفه

أعلن نادي البنك الأهلي يوم الأحد تعاقده مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة أعوام.
وقال أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه يوم الأحد إن التعاقد مع أبو جبل جاء بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني للفريق.
مادة اعلانية
وأضاف: أصبحت صفقة أبو جبل هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.
وانتهى عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي ولم يجدد تعاقده.
اقرأ أيضاً
-
أيمن الرفاعي يوضح تفاصيل أزمة النصر مع أبوجبلأكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن تقديم معلومات غير صحيحة هو سبب كافٍ لفسخ عقد اللاعب، في ظل الأزمة التي أثيرت بين نادي النصر ومحمد أبوجبل حارس ... فيديو الرياضة
-
أبوجبل يشكو النصر.. ويطالب بقيمة عقده كاملًاقرر محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر التقدم بشكوى ضد نادي النصر، مطالبًا بقيمة العقد الموقع بين الطرفين كاملًا.ونشرت شركة "صدى المحتوى" ... رياضة
-
رئيس الزمالك: لن نتراجع عن رحيل طارق حامد وأبوجبل وبن شرقيوجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم اعتذاره للجماهير بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين عليهم خلال المباراة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية