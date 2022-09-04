البنك الأهلي يضم أبوجبل إلى صفوفه

أعلن نادي البنك الأهلي يوم الأحد تعاقده مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة أعوام.

وقال أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه يوم الأحد إن التعاقد مع أبو جبل جاء بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني للفريق.

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وأضاف: أصبحت صفقة أبو جبل هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

وانتهى عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي ولم يجدد تعاقده.