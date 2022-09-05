نقل مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً من البصرة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان يوم الاثنين نقل مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا 2023 تحت 20 عاما من مدينة البصرة العراقية على أن يتم تحديد المكان الجديد في أقرب وقت.

وتضم المجموعة الثامنة منتخبات الهند والعراق والكويت. وانسحبت أستراليا الشهر الماضي لأسباب أمنية بعد إسناد هذه المجموعة إلى مدينة البصرة، إذ من المقرر إقامة المباريات هذا الشهر.



وستقام كأس آسيا تحت 20 عاما في أوزبكستان 2023.