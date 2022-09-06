"عملية في الركبة" تغيب ماسينا عن المغرب في المونديال

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء على موقعه الرسمي خضوع مدافعه الأيسر الدولي المغربي آدم ماسينا لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وقال أودينيزي في بيان رسمي إن آدم ماسينا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى تمت العملية بنجاح في روما من قبل البروفيسور مارياني في عيادة فيلا ستيوارت"، معربا عن "أطيب تمنيات جميع أفراد عائلة أودينيزي بالشفاء العاجل لآدم".

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ويعتبر غياب ماسينا عن المونديال ضربة موجعة ثانية للمنتخب المغربي بعد تأكيد غياب مهاجم غينت البلجيكي طارق تيسودالي للسبب ذاته مطلع أغسطس الماضي عقب مباراة فريقه ضد سانت تروندن في الدوري المحلي.

وتعرض ماسينا الى الاصابة في المباراة ضد فيورنتينا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في 31 أغسطس الماضي.

وجاء خبر غياب ماسينا عن المونديال عشية اعلان المدرب الجديد لأسود الأطلس وليد الركراكي عن التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين إعداديتين للعرس العالمي اواخر الشهر الحالي في إسبانيا ضد تشيلي في برشلونة والباراغواي في اشبيلية.

وسيخلق غياب ماسينا مشكلة أمام الناخب المغربي في مركز المدافع الأيسر حيث يعاني أسود الأطلس من غياب لاعبين متمرسين حيث اضطر مدرباه السابقان الفرنسي هيرفيه رونار والبوسني وحيد خليلودجيتش إلى اختيار المدافع الأيمن لباريس سان جرمان أشرف حكيمي لشغله.

وكان ماسينا البالغ من العمر 28 عاماً انتقل إلى أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من واتفورد الإنجليزي، بعدما وقع على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي صيف سنة 2025.