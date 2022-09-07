الشارقة يتعاقد مع البوسني بيانيتش حتى 2024

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع البوسني ميراليم بيانيتش في صفقة انتقال حر حتى عام 2024 قادما من صفوف فريق برشلونة.

ونشر حساب نادي الشارقة على "تويتر" خبر التعاقد مع لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق: النجم بيانيتش ينضم لقلعة الملك، نرحب بانضمام الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، 32 عاما، إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد

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وكان بيانيتش انتقل الى برشلونة في يونيو 2020 مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرتر (المعار حاليا إلى ليفربول الإنجليزي) في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو إلى 10 ملايين من الحوافز والمكافآت. لكن الدولي البوسني منذ 2008 لم يفرض نفسه أساسيا وخاض 30 مباراة في كافة المسابقات في موسمه الأول، ثم أعير إلى بشكتاش التركي موسم 2021-2022.

وبدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية مع نادي متز الفرنسي في العام 2007 قبل الانتقال إلى ليون. خاض في فرنسا 115 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، قبل الانتقال إلى روما في العام 2011، أمضى خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية، خاض خلالها 200 مباراة شملت تسجيله 30 هدفاً وصنع 40 تمريرة حاسمة، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 (178 مباراة و22 هدفا).