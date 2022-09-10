العين يقسو على الظفرة بسباعية

فاز فريق العين على ضيفه الظفرة 7 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز النصر على عجمان 2 - صفر.

وتقمص لابا كودجو دور البطولة للعين بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 11 و29 و43 و86 وأضاف الأهداف الأخرى أندريه يارمولنكو ودانيلو أربوليدا وسفيان رحيمي في الدقائق 35 و81 و89 وشهدت المباراة طرد ليوناردو اميسميكو لاعب الظفرة في الدقيقة 39.

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ورفع العين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز النصر على عجمان بهدفين نظيفين سجلهما جاسم سلمان في الدقيقة 36 وعمر ربيع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد عجمان عند نقطة واحدة في المركز العاشر.