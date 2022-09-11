نهضة بركان يهزم الوداد ويتوج بكأس السوبر الإفريقية

توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على مواطنه الوداد 2 - صفر في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

وأضاف نهضة بركان لقب السوبر للقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" والذي توج به الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بضربات الترجيح، متغلبا على الوداد صاحب لقب دوري أبطال إفريقيا والذي توج به على حساب الأهلي المصري بفوزه عليه 2 - صفر في مايو الماضي.

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ونجح بطل الكونفيدرالية في التغلب على الوداد مجددا في مباراة نهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي كأس العرش المغربي في يوليو الماضي.

وسبق لنهضة بركان خوض مباراة السوبر الإفريقي، حينما خسر في نسخة 2021 أمام الأهلي المصري صفر - 2 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم نهضة بركان عن طريق لاعبه الشرقي البحري في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله سفيان المودن الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71.