الركراكي يعيد زياش وبلهندة إلى قائمة المغرب الدولية

أعاد وليد الركراكي المدرب الجديد لمنتخب المغرب لكرة القدم يوم الاثنين حكيم زياش لاعب تشيلسي اللندني لصفوف الفريق الوطني بعد غياب طويل بسبب خلاف مع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش.



وأعلن الركراكي قائمة تتألف من 31 لاعبا لخوض مباراتين وديتين أمام تشيلي وباراغواي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعاد زياش لمنتخب المغرب بعد أن أعلن في السابق اعتزاله الدولي وربط أي عودة للفريق برحيل المدرب السابق خليلوزيتش وهو نفس الشيء الذي طالب به يونس بلهندة الذي شارك في كأس العالم 2018 وكان نجم الفريق وقتها تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي حاليا.



ويواجه منتخب المغرب نظيره التشيلي وديا في برشلونة في 23 سبتمبر وسيلتقي بعد أربعة أيام أخرى مع باراغواي بمدينة إشبيلية.



وأوقعت القرعة منتخب المغرب الذي يشارك للمرة السادسة في كأس العالم والثانية تواليا في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.