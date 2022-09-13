الأهلي المصري يتعاقد مع البرازيلي برونو سافيو

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم قادمة.



وقال بطل إفريقيا عشر مرات عبر موقعه على الإنترنت إن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي أعلن انضمام سافيو مهاجم بوليفار البوليفي إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة مع أحقية النادي في تمديد التعاقد لموسم رابع.



وانضم سافيو (28 عاما) الذي يجيد اللعب رأس حربة أو جناح إلى بوليفار هذا العام قادما من غواراني البرازيلي.



وخلال موسم 2021-2022 خاض سافيو 31 مباراة مع بوليفار بجميع المسابقات وسجل 16 هدفا وصنع أربع تمريرات حاسمة في أفضل مواسمه على الإطلاق.



ويسعى الأهلي، الذي عين السويسري مارسيلو كولر مدربا جديدا الأسبوع الماضي، لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الموسم الماضي.



وخاض سافيو 17 مباراة فقط بالدوري البرازيلي مع فريقي أميركا مينيرو وأفاي وسجل هدفا واحدا، بينما شارك في أربع مباريات بكأس ليبرتادوريس لأبطال أميركا الجنوبية وأحرز هدفين بقميص بوليفار.



وأعاره أميركا مينيرو إلى عدة أندية من 2017-2021 منها إسترا الكرواتي قبل أن يضمه غواراني بالدرجة الثانية، وخاض معه 70 مباراة وسجل 15 هدفا كما قدم 11 تمريرة حاسمة.

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