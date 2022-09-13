ماذ قالت الجماهير المغربية حول عدم استدعاء حمدالله؟

تباينت آراء مشجعي المنتخب المغربي حول عدم استدعاء وليد الركراكي مدرب المنتخب لعبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي اتحاد جدة إلى قائمته الأخيرة التي شملت عودة حكيم زياش وينس بلهندة.

ويلعب المنتخب المغربي مع نظيره التشيلي وديا في 23 سبتمبر الحالي والباراغواي في 27 من الشهر نفسه على أن يكون المعسكر الأخير الذي سيضم القائمة النهائية في نوفمبر المقبل.

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واتفق بعض المشجعين على أن حمدالله ما زال يستعيد جاهزيته خاصة وأنه خاض لقاء واحدا في الدوري السعودي فيما اختلفت مجموعة أخرى على أن استدعاء حمدالله كان لا بد منه حتى وإن كان لتجربة أدائه.

وسبق لحمدالله خوض 17 مباراة دولية مع المنتخب المغربي وسجل برفقته 6 أهداف إذ تعود آخر مبارياته التي خاضها إلى ودية غامبيا في ديسمبر 2019.