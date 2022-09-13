ماذ قالت الجماهير المغربية حول عدم استدعاء حمدالله؟

تباينت آراء مشجعي المنتخب المغربي حول عدم استدعاء وليد الركراكي مدرب المنتخب لعبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي اتحاد جدة إلى قائمته الأخيرة التي شملت عودة حكيم زياش وينس بلهندة.
ويلعب المنتخب المغربي مع نظيره التشيلي وديا في 23 سبتمبر الحالي والباراغواي في 27 من الشهر نفسه على أن يكون المعسكر الأخير الذي سيضم القائمة النهائية في نوفمبر المقبل.
واتفق بعض المشجعين على أن حمدالله ما زال يستعيد جاهزيته خاصة وأنه خاض لقاء واحدا في الدوري السعودي فيما اختلفت مجموعة أخرى على أن استدعاء حمدالله كان لا بد منه حتى وإن كان لتجربة أدائه.
وسبق لحمدالله خوض 17 مباراة دولية مع المنتخب المغربي وسجل برفقته 6 أهداف إذ تعود آخر مبارياته التي خاضها إلى ودية غامبيا في ديسمبر 2019.
-
الأربعاء.. المنتخب المغربي يعلن هوية مدربه الجديدأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيكشف عن هوية مدرّبه الجديد، المرجّح أن يكون وليد الركراكي، الأربعاء المقبل، خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش المقال ... رياضة عربية
-
المغرب يقيل مدرب المنتخب خليلوزيتش قبل كأس العالمأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس، الاستغناء بالتراضي عن خدمات مدرب المنتخب الأول للبلاد وحيد خليلوزيتش بسبب خلافات بين الطرفين قبل نهائيات ... رياضة
-
الركراكي يعيد زياش وبلهندة إلى قائمة المغرب الدوليةأعاد وليد الركراكي المدرب الجديد لمنتخب المغرب لكرة القدم يوم الاثنين حكيم زياش لاعب تشيلسي اللندني لصفوف الفريق الوطني بعد غياب طويل بسبب خلاف مع ... رياضة عربية