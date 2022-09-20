يان فاليري يقرر الدفاع عن ألوان منتخب تونس

قرر يان فاليري مدافع‭ ‬ أنجيه الفرنسي تمثيل منتخب تونس، بعدما لعب سابقاً مع الفئات السنية الفرنسية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان على "فيسبوك": يان فاليري يختار تونس ويوقع الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط.



وولد فاليري (23 عاما) لأب فرنسي وأم تونسية وسبق له اللعب في صفوف الفئات السنية لمنتخب فرنسا.

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وبدأ مشواره في الفئات السنية لرين الفرنسي قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون الإنجليزي، وانتقل الموسم الماضي إلى برمنغهام سيتي على سبيل الإعارة قبل أن ينضم حديثا إلى أنجيه الفرنسي.

وسينضم اللاعب إلى معسكر منتخب تونس الذي يستعد لخوض مواجهتين وديتين ضد جزر القمر والبرازيل هذا الشهر.

وتستعد تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.